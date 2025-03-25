Глава Минстроя Московской области: программа «Герои Подмосковья» дает инструменты для развития карьеры
Туровский: проект «Герои Подмосковья» помогает участникам с развитием карьеры
Фото: [Медиасток.рф]
Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский отметил важность программы «Герои Подмосковья» для трудоустройства и развития карьеры участников.
По словам министра, в рамках программы для участников доступно множество направлений: от государственной службы до общественной деятельности и предпринимательства. При этом проект дает конкретные инструменты для профессионального роста и трудоустройства.
«Для участников боевых действий это не просто возможность — это реальный шанс начать новую главу в жизни», — подчеркнул министр.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в области дали старт приему заявок на участие в указанной программе. Он продлится до конца апреля.