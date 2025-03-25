Глава Минстроя Московской области: программа «Герои Подмосковья» дает инструменты для развития карьеры

По словам министра, в рамках программы для участников доступно множество направлений: от государственной службы до общественной деятельности и предпринимательства. При этом проект дает конкретные инструменты для профессионального роста и трудоустройства.

«Для участников боевых действий это не просто возможность — это реальный шанс начать новую главу в жизни», — подчеркнул министр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в области дали старт приему заявок на участие в указанной программе. Он продлится до конца апреля.