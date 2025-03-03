Губернатор Московской области сообщил о старте приема заявок на участие в программе «Герои Подмосковья»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях сообщил о старте приема заявок на участие в образовательной программе для участников спецоперации «Герои Подмосковья».

Как напомнил глава региона, программа является продолжением проекта «Время Героев», инициированного президентом РФ. Заявки на участие в ней принимаются до 30 апреля.

«Наши ветераны СВО показали мужество и героизм на фронте, боролись за страну и своих близких. Мы хотим, чтобы все они были востребованы и на гражданке. Важно дать им возможность проявить себя — в госуправлении, бизнесе, общественной работе», - подчеркнул губернатор.

Присоединиться к программе могут демобилизованные участники СВО, у которых есть высшее образование и управленческий опыт. Годовое обучение стартует в сентябре. На всех его этапах за участниками будут закреплены наставники.

Ознакомиться с подробной информацией о программе можно здесь.

Ранее глава региона вручил награды бойцам спецоперации, спасателям, медработникам и сотрудникам Росгвардии.