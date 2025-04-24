Глава Минтранса Подмосковья представил пять законодательных инициатив на всероссийском форуме

Глава Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин принял участие во всероссийском форуме «Госзаказ». В рамках мероприятия им были представлены пять законодательных инициатив, передает комитет по конкурентной политике Московской области.

Так, министр озвучил предложение о переводе в онлайн-формат конкурсов на пассажирские перевозки. Также он отметил актуальность вопроса обеспечения новым компаниям доступа к торгам, которого у них нет по причине отсутствия опыта. Он также подчеркнул, что в законодательстве необходимы изменения с точки зрения требований к участникам торгов из различных сфер строительства.

Кроме того, Сибатулин озвучил предложение предусмотреть требования к материально-техническим ресурсам при закупках на содержание дорог, основываясь не только на опыте, но и на данных о наличии техники и рабочих.

Помимо этого, было предложено дать заказчику право на запрос обеспечения на всю сумму аванса при полном казначейском сопровождении контракта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в текущем году в округах области будут отремонтированы порядка 1,5 тыс. дорожных участков.