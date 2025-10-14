Глава Подольска открыл второй сезон школьной лиги

«Прошлый сезон стал для Подольска особенным — наш округ занял первое место среди всех муниципалитетов Московской области. Это результат работы большой команды: школьников, тренеров, педагогов и родителей. Перед нашими ребятами стоит важная и вдохновляющая задача — не просто удержать завоеванные позиции, а доказать, что стремление к развитию и любовь к спорту сильнее любых трудностей», — сказал Артамонов.