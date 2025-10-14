Глава Подольска открыл второй сезон школьной лиги
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
Глава Подольска Григорий Артамонов дал старт второму сезону школьной лиги, а также вручил кубок Единой школьной лиги. Также в рамках церемонии были вручены премии губернатора Московской области.
«Прошлый сезон стал для Подольска особенным — наш округ занял первое место среди всех муниципалитетов Московской области. Это результат работы большой команды: школьников, тренеров, педагогов и родителей. Перед нашими ребятами стоит важная и вдохновляющая задача — не просто удержать завоеванные позиции, а доказать, что стремление к развитию и любовь к спорту сильнее любых трудностей», — сказал Артамонов.
В текущем учебном году в школьной лиге будут участвовать более 3 тыс. ребят.
