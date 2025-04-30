Глава Подольска передал участникам СВО квадроциклы и коптеры

Глава Подольска Григорий Артамонов передал участникам СВО крупную партию гуманитарной помощи. Груз он доставил на передовую вместе с руководителем муниципального отделения Ассоциации ветеранов СВО Игорем Науменковым.

В частности, военнослужащим доставили антидроновые ружья, квадроцикл, коптеры, рации и другое оборудование.

Артамонов отметил, что встретится с каждым бойцом и предложит варианты административной работы и участия в проектах с молодежью.

В Подмосковье участники спецоперации могут получить более 30 видов региональных мер соцподдержки. Об этом рассказал губернатор области Андрей Воробьев.