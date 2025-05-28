Глава Подольска проверил ход работ по капремонту домов в микрорайоне Климовск

«Во всех домах мы устанавливаем индивидуальные тепловые пункты, которые обеспечат бесперебойное отопление и горячее водоснабжение. Сейчас мы уже проводим пусконаладочные работы. Для комфорта жителей мы также проводим шумоизоляцию», — сказал Артамонов.