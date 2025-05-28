Глава Подольска проверил ход работ по капремонту домов в микрорайоне Климовск
Глава Подольска Артамонов проверил ход капремонта домов в микрорайоне Климовск
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Подольск]
Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов проверил ход проведения капитального ремонта многоквартирных домов в микрорайоне Климовск, который проводит Фонд капитального ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Во всех домах мы устанавливаем индивидуальные тепловые пункты, которые обеспечат бесперебойное отопление и горячее водоснабжение. Сейчас мы уже проводим пусконаладочные работы. Для комфорта жителей мы также проводим шумоизоляцию», — сказал Артамонов.
В 2025 году работы планируют провести по 187 адресам. Так, например, на Заводской, 16 строители уже провели ремонт систем водоснабжения, отопления, подвал и кровлю, на Молодежной, 2, корпус 3 — обновили коммуникации, электрооборудование, установили тепловые узлы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.