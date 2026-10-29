Лазарев пустил слезу после пятого концерта подряд

43-летний российский певец Сергей Лазарев установил рекорд столичной площадки Live Арена: он стал первым артистом в истории, кто провел пять концертов подряд, сообщает Super.

После заключительного выступления артист не сдержал эмоций и расплакался на сцене. Видео этого момента быстро разлетелось по социальным сетям. Обращаясь к залу, Лазарев поблагодарил поклонников за поддержку.

«Мы сделали это! Спасибо, Москва, за эти пять невероятных вечеров подряд здесь, в Live Арене! Спасибо каждому из вас, что разделили с нами эти вечера! Я вас очень люблю!» — сказал Сергей.

Коллеги и фанаты поздравили Лазарева с успехом. Многие отметили его профессионализм и выносливость, ведь выдержать такой график непросто. При этом поклонники посоветовали артисту отдохнуть.

Ранее певец Сергей Лазарев признался, что не может уснуть после выступлений.