Главный диетолог Подмосковья рекомендовала отказаться от диет перед Новым годом

Главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина рассказала, почему перед Новым годом не следует садиться на диету. По словам специалиста, это опасная тактика, которая может серьезно навредить здоровью.

Врач объяснила, что при длительном ограничении питания возникает дефицит питательных веществ. Организм в попытках восполнить нехватку макро- и микроэлементов подает мощные сигналы. В результате все заканчивается перееданием. Чтобы избежать таких срывов, в преддверии праздников рекомендуется употреблять полноценные завтрак, обед и ужин.

Для того, чтобы праздничная ночь прошла без вреда для здоровья, следует заранее продумать меню и сервировку. Диетолог посоветовала использовать небольшие тарелки, делать акцент на легких салатах, отдавать предпочтение запеканию, а не жарке продуктов. Также рекомендуется ограничить соленые и копченые продукты. Вместо сладких и газированных напитков лучше пить простую воду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил всех посетить зимние катки, которые открылись в парках региона.