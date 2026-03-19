Голосовой помощник по вопросам ветеринарии принял 5,2 тыс. звонков от жителей Подмосковья

В Подмосковье голосовой помощник по вопросам ветеринарии Вита с начала 2026 года принял 5,2 тыс. звонков. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Номера телефонов, по которым можно связаться с Витой: 8 (800) 550-65-22 и 8 (495) 668-01-25. Звонки принимаются в круглосуточном режиме.

Вита может проконсультировать по вопросам контроля безнадзорных собак, предоставить контакты и график работы ветеринарных станций. В случае необходимости она переведет звонок на оператора.

В Подмосковье записать питомца на прием к ветеринару также можно через сайт госуслуг региона и приложение «Добродел».

Ранее в Минсельхозпроде Подмосковья сообщили, что в области за месяц вакцинировали почти 19 тыс. домашних животных.