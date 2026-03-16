Почти 19 тыс. домашних животных прошли вакцинацию в Подмосковье за месяц
В Подмосковье за месяц вакцинировали почти 19 тыс. домашних животных
В Подмосковье в государственных ветеринарных клиниках за месяц были вакцинированы более 18,8 тыс. домашних животных, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В частности, были вакцинированы около 10,2 тыс. собак и свыше 8,5 тыс. кошек. Большая часть поставленных прививок — от бешенства.
Всего в Подмосковье открыто свыше 80 государственных ветклиник. Все они нанесены на карту на сайте «Мой АПК».
Ранее в министерстве сообщили, что в подмосковный контакт-центр по вопросам ветеринарии в феврале поступило порядка 2 тыс. звонков.