Почти 19 тыс. домашних животных прошли вакцинацию в Подмосковье за месяц

В Подмосковье в государственных ветеринарных клиниках за месяц были вакцинированы более 18,8 тыс. домашних животных, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В частности, были вакцинированы около 10,2 тыс. собак и свыше 8,5 тыс. кошек. Большая часть поставленных прививок — от бешенства.

Всего в Подмосковье открыто свыше 80 государственных ветклиник. Все они нанесены на карту на сайте «Мой АПК».

Ранее в министерстве сообщили, что в подмосковный контакт-центр по вопросам ветеринарии в феврале поступило порядка 2 тыс. звонков.