Грачи не спешат улетать из Подмосковья на зимовку, рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области. Ранее этот вид был признан птицей года в России.

В последние годы в Подмосковье наблюдается следующая тенденция: из-за потепления грачи прилетают с зимовки раньше, а улетают позже. При этом все больше птиц остается зимовать в Подмосковье.

Также отмечается, что грач постепенно становится синантропным видом: птицы все больше обживают города и другие населенные пункты. Рацион пернатых в связи с этим меняется, и это не помогает сохранению популяций.

Грачи всеядны. При желании подкормить их зимой можно предложить пернатым сырое мясо, речную рыбу, пророщенное зерно, творог, любые каши. Также разрешены сухие корма для плотоядных черепах.