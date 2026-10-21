Россия ударила по логистическому центру ВСУ в Ровно

Минобороны сообщило об ударе по центру «Эпицентр-К» в Ровно

Политика

Вооруженные силы России нанесли удар по логистическому центру на западе Украины. Об этом сообщает Lenta.ru.

Поражен логистический центр «Эпицентр-К» в городе Ровно. Его использовали для хранения и распределения грузов для ВСУ. Кроме того, атаке подвергся сухогруз, следовавший в порт Черноморска. На нем перевозились грузы для обеспечения украинских войск.

Удары по логистике продолжаются. И это не просто точечные акции, а системная работа по разрушению каналов снабжения ВСУ.

Ранее стало известно, что Зеленскому предрекли скорую отставку после переговоров Уиткоффа и Путина.

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