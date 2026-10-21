В Рязанской области расширяется сеть снятия наличных на кассе

В Рязанской области продолжает расширяться сеть торгово-сервисных предприятий, где клиенты могут снять наличные прямо на кассе: на начало июля 2026 года количество таких точек в регионе достигло 398, причем каждая вторая расположена за пределами областного центра. Об этом сообщает издание 7info .

Механика проста — покупателю нужно совершить любую покупку и заранее сообщить кассиру о желании снять деньги с банковской карты, однако действуют строгие лимиты безопасности: с одной карты можно вывести не более пяти тысяч рублей в сутки и не свыше 30 тыс. рублей в календарный месяц.

Инициатива особенно востребована в малых населенных пунктах со слабо развитой банковской инфраструктурой, и заведующий сектором платежных систем и расчетов рязанского отделения Банка России Денис Никитин отмечает высокую социальную пользу сервиса: там, где опция работает, гражданам не нужно искать банкомат или офис кредитной организации, что особенно удобно для пожилых людей, традиционно предпочитающих наличные расчеты, но испытывающих трудности с поездками в крупные города, где представлены финансовые учреждения. Для предпринимателей выдача наличных на кассе становится эффективным инструментом привлечения дополнительного клиентского трафика и повышения лояльности аудитории, а кроме того, позволяет оптимизировать расходы на услуги инкассации. Однако эксперты предупреждают о важном нюансе: поскольку деньги поступают в кассу напрямую, минуя банковские счетчики, сотрудникам магазина необходимо с особой тщательностью проверять подлинность принимаемых банкнот. Итог очевиден: сервис закрывает потребности жителей малых городов и приносит выгоду бизнесу, но требует от персонала дополнительной внимательности, а от регулятора — контроля за соблюдением лимитов и безопасностью операций.

Ранее сообщалось, что на телефон и QR-код приходится 35% безналичных платежей.