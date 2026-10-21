«Гелиос» и «Сад юннатов»: стало известно, как свяжут экопроекты со школами в Рязанской области

Инициатива исходила от самой земли — от учителя биологии школы № 64, которая пришла не просить о ремонте классов, а предлагать развитие. Педагог отметила, что формального сотрудничества школы с библиотекой ученикам уже мало: увлеченным детям нужны задачи сложнее, чем просто уход за фикусом на подоконнике. Глава региона не просто выслушал предложение, а сразу встроил его в действующую инфраструктуру нацпроекта «Семья». Уже в следующем году на базе этой библиотеки откроется детский культурно-просветительский центр, где вместо тихих читальных залов появятся полноценная экологическая лаборатория, интерактивные площадки и творческие зоны. Это позволит педагогам и школьникам перенести уроки биологии из душных кабинетов в практическое поле, работая над совместными исследованиями.

Разговор быстро перерос из библиотечных проектов в масштабное городское озеленение. Оксана предложила задействовать главный ресурс любого региона — семьи, привлекая детей и родителей к выращиванию растений и пробам в ландшафтном дизайне. Для губернатора это стало логичным продолжением системной работы. Павел Малков подчеркнул, что главной точкой притяжения для такого образования должен стать парк «Гелиос», который возьмет на себя роль основной открытой лаборатории под открытым небом. Не осталась в стороне и историческая база — «Сад юннатов», который сейчас активно восстанавливают. По словам главы региона, эти площадки больше не будут существовать сами по себе: их работу жестко свяжут со школьными программами и учебными планами колледжей, превращая теорию в обязательную практику.

Ранее сообщалось, что подмосковные школьники стали победителями на Всероссийском экологическом форуме.