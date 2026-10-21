Ограничение Starshield обошлось ВСУ в миллион долларов

Вооруженные силы Украины потеряли дроны стоимостью более $1 млн из-за ограничений спутниковой связи Starshield. Об этом сообщает The New York Times.

По словам военнослужащего, беспилотники потеряли связь с операторами на земле. Связь проходила через спутниковую систему Starshield и финансировалась Пентагоном. После ограничений многие дроны просто падали с неба.

Командир подчеркнул: его подразделение было вынуждено почти полностью приостановить операции на фронте на три дня.

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