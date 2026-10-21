Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз собирается противостоять России и Китаю в Арктике и будет добиваться неограниченного доступа к Северному морскому пути, — и это заявление, прозвучавшее в интервью британским СМИ, требует разбора: Брюссель, по ее словам, «должен остановить Россию и Китай» в их движении к доминированию в регионе, а особое беспокойство вызывает именно СМП, который уже активно используется Москвой и Пекином.

The Times отмечает, что этот маршрут позволяет на треть быстрее покрыть расстояние между Азией и Европой, чем традиционный путь через Суэцкий канал, и обретает все большее значение на фоне нарастающей нестабильности на Ближнем Востоке; Каллас считает, что ЕС должен работать с Канадой и США, якобы чтобы не допустить «полного контроля России и Китая» над маршрутом, и что страны ЕС и НАТО будут добиваться его открытости для прохода всех судов.

Бывший депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с Общественным телевидением России усомнился в обоснованности этих притязаний, напомнив о географии и правовом статусе арктических вод: Северный морской путь протянулся примерно на три тысячи миль, или 5,6 тыс. километров от Карских Ворот до пролива Провидения, и практически все они проходят либо в территориальных водах России, либо в ее исключительной экономической зоне — так кому там Евросоюз собирается противостоять и какое отношение он имеет к арктическому бассейну?

Заявления Каллас эксперт расценил как посягательство на российский суверенитет в Арктике, проведя параллель с известными словами бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт о том, что богатствами Сибири должна пользоваться не только Россия, и подчеркнув, что маршрут осваивался еще в Российской империи и Советском Союзе, инфраструктуру развивала Россия, а атомный ледокольный флот у нее единственный. Выгода маршрута очевидна: перевозка по Арктике занимает около 20 суток, через Суэцкий канал — почти 40, вокруг Африки — примерно 50, и растущий интерес к нему связан с напряженностью на Ближнем Востоке и рисками судоходства в Красном море, а развитие маршрута, портов и ледокольного флота Колесник назвал преимуществом России, указав, что учения НАТО в Баренцевом и Норвежском морях тоже связаны с интересом к маршруту.

Отвечая на вопрос о возможных агрессивных действиях ЕС, эксперт заверил: если иностранные государства войдут в российские территориальные воды или попытаются вести там военные действия, Москва не допустит этого — «будут жестко пресечены», а Северный флот он охарактеризовал как один из наиболее мощных в мире. В качестве возможного источника напряженности Колесник привел ситуацию вокруг судна «Профессор Молчанов», задержанного на Шпицбергене по запросу Украины, расценив эпизод как попытку спровоцировать конфликт вокруг Арктики, и напомнил, что архипелаг находится под юрисдикцией Норвегии, где Россия сохраняет присутствие и хозяйственную деятельность. Таким образом, заявления о международном доступе к СМП и военная активность в северных морях требуют от России готовности защищать свои интересы, и, как подчеркнул собеседник ОТР, «лакомый очень кусок» Россия развивала веками и влезть туда Евросоюзу не допустит ни при каких обстоятельствах.

Ранее историк Донецкий заявил, что XXI век станет столетием борьбы за Арктику.