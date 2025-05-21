Григорий Артамонов передал два квадрокоптера Mavic 3T участникам спецоперации

В частности, бойцы получат два квадрокоптера Mavic 3T. Их передадут казачьей разведывательной бригаде «Терек» в отряд БПЛА «Пересвет».

«Каждое такое дело — не просто помощь, а частичка общей поддержки, которую мы отправляем туда, где она особенно нужна», — отметил Артамонов.

В волонтерском центре округа была собрана партия гуманитарной помощи. Список со всем необходимым передала супруга бойца с позывным Гранит. На Херсонском направлении вместе с ее мужем находится еще 60 жителей Подольска.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке участников спецоперации и членов их семей в области.