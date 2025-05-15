Глава Подольска Григорий Артамонов передал участнику СВО гуманитарную помощь с генераторами. Также бойцу был вручен партийный билет «Единой России».

Вместе с главой военнослужащего поздравил руководитель подольского отделения Ассоциации ветеранов СВО Игорь Науменков.

Артамонов отметил, что число жителей Подольска, вступающих в ряды партии, растет. Он подчеркнул, что особое значение имеет присоединение к партии тех, кто защищает страну.

Военнослужащий сейчас находится в отпуске. В пятницу он снова отправится в зону СВО и отвезет гуманитарный груз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке участников СВО и их семей.