На строящемся выезде на Северный обход Лобни строители приступили к устройству песчаной насыпи

В Лобне идет строительство выезда с Северного подъезда на Северный обход города в направлении Дмитровского шоссе. Об этом информирует Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Трасса будущего участка протянулась от точки пересечения с Северным подъездом до путепровода через железную дорогу, который входит в состав городского обхода. По последним данным, строительная готовность объекта уже достигла 22%.

В центре внимания строителей сейчас — формирование земляного полотна дороги. Специалисты методично создают песчаную насыпь: каждый слой материала тщательно уплотняют, чтобы обеспечить максимальную надежность и долговечность основания будущей трассы. Параллельно рабочие углубляют котлован — он необходим для последующего монтажа водопропускной трубы, которая будет пересекать реку Раздериху.

Этот участок — часть 3-го этапа строительства Северного подъезда к Лобне. Двухполосный выезд протяженностью 400 м интегрируют в существующую дорожную сеть, обеспечив удобный маршрут в сторону Дмитровского шоссе. На площадке ежедневно трудятся 10 специалистов, в работе задействовано 4 единицы техники. Завершить этот этап планируют в IV квартале 2027 года.

