Может ли футбол вредить мозгу? Что показали исследования нейробиологов

Даже один удар головой по футбольному мячу или даже обработка может временно повысить в крови уровень белков, связанных с повреждением мозга, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Amsterdam UMC в журнале JAMA Neurology. Ученые наблюдали более чем за 302 футболистами-любителями во время 11 матчей: брали анализы крови до и после игры, а видео использовали, чтобы точно посчитать, кто и как часто играл головой и какие у этого были последствия.

После матчей у игроков, выполнявших удары головой, повышались показатели p-tau217 и S100B. Первый связан с изменениями, характерными для болезни Альцгеймера, второй указывает на стресс тканей мозга. Чем чаще футболист бил головой и чем сильнее был удар, тем заметнее менялись маркеры. Самый выраженный эффект давали обработки мячей, пролетевших больше 20 метров.

Автор работы, нейробиолог Йорт Вейверберг подчеркивает: пока неизвестно, означает ли это постоянное повреждение. Маркеры обычно возвращались к норме за 24–48 часов. Однако не надо быть ученым, чтобы понять: при постоянном повторении такие эпизоды могут быть опасны.

Особенно тревожно это звучит на фоне прежних данных о футболистах. Невропатолог Уилли Стюарт ранее установил, что бывшие профессиональные игроки чаще умирают от нейродегенеративных заболеваний, а защитники, которые обычно чаще всех играют головой, имеют риск деменции до пяти раз выше!

История Джеффа Асла стала символом этой проблемы. Бывший нападающий сборной Англии и клуба West Bromwich Albion умер в 2002 году в 59 лет. Врачи говорили, что его мозг выглядел как у 90-летнего человека, а расследование связало деменцию с регулярными ударами головой по тяжелым кожаным мячам. Его дочь Дон позже сказала: «Игра, ради которой он жил, убила его». Такая грустная проза жизни для тех, кто готов страдать ради любимого дела.