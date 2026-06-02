Губернатор Подмосковья возглавит список партии «Единая Россия» на предстоящих выборах
Андрей Воробьев возглавит список «Единой России» на выборах
Фото: [пресс-служба подмосковного отделения "Единой России"]
Партия «Единая Россия» в Подмосковье по итогам предварительного голосования формирует команду на выборы в Госдуму и Мособлдуму. В рамках форума «Подмосковье. Есть результат!» секретарь регионального отделения партии, председатель регионального парламента Игорь Брынцалов от имени победителей предварительного голосования обратился к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву с просьбой возглавить команду на предстоящих выборах.
«Вы как настоящий патриот и лидер Подмосковья уже не раз приводили нас к победе, рассчитываем на вашу поддержку и сегодня», — сказал он.
Воробьев подтвердил, что готов взять на себя эту ответственность. Он поблагодарил партию за доверие и результат на предварительном голосовании.
«Это действительно очень сложный этап, который мы проходим в непростое для страны время. Но у нас сформирована очень сильная команда. Я не сомневаюсь ни в одном из вас», — сказал он.
Партия «Единая Россия» 31 мая завершила предварительное голосование перед выборами в Госдуму и Мособлдуму. В нем приняли участие более 635 тыс. избирателей Подмосковья.
«По итогам голосования партия сформировала сильную команду кандидатов. Победителями стали 129 человек», — рассказал Брынцалов.