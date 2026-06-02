3 медали завоевала подмосковная спортсменка на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Варне

Представительница Подмосковья Алена Селиверстова, выступающая за областной Центр олимпийских видов спорта в Дмитрове, в составе сборной России добилась впечатляющих результатов на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Соревнования проходили с 27 по 31 мая в болгарской Варне, о чем сообщила пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В групповом многоборье российская команда, куда помимо Алены Селиверстовой вошли Арина Лысенко, Николь Андрончик, Алина Прощалыкина, Дарья Мельник и Нелли Реутская, завоевала серебряную медаль. Еще одну серебряную награду сборная России получила в финале групповых упражнений с тремя обручами и двумя парами булав. Кроме того, в командном зачете российская сборная стала бронзовым призером.

Чемпионат Европы 2026 года стал знаковым событием для российских гимнасток: это первый крупный международный турнир после пятилетнего перерыва, на котором спортсменки выступали под национальным флагом.

