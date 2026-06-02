Инженеры будущего: всероссийский фестиваль робототехники «РОБОСИТИ‐2026» пройдет в Подмосковье

6 июня на базе Одинцовского филиала МГИМО МИД России состоится заключительный этап фестиваля по робототехнике «РОБОСИТИ‐2026». Масштабное событие соберет молодых изобретателей со всей страны: в нем примут участие школьники, студенты, наставники и начинающие инженеры в возрасте от 7 до 23 лет. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Фестиваль «РОБОСИТИ» давно зарекомендовал себя как ключевая площадка для обмена опытом между начинающими инженерами и опытными разработчиками. Здесь участники не только демонстрируют собственные проекты, но и пробуют силы в разнообразных состязаниях, перенимают знания у коллег и знакомятся с передовыми отечественными разработками в сфере робототехники. Главная цель мероприятия — стимулировать развитие технического мышления, популяризировать инженерное творчество и поддержать юные таланты, которые завтра станут драйверами технологического прогресса России.

Программа фестиваля включает свыше 16 соревновательных категорий, рассчитанных на разный уровень подготовки. В этом сезоне организаторы подготовили несколько новинок. В рамках «Кубка IQ» участникам предстоит сконструировать совершенного мобильного робота‐манипулятора, продемонстрировав навыки инженерного проектирования и решения сложных задач. Еще одна изюминка фестиваля — категория «Азбука аналоговой робототехники». В ней участники соревнуются в создании роботов на аналоговых компонентах без использования программирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о результатах в сфере образования.