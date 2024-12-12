Информация о зимних развлечениях в Подмосковье появилась в приложении «Добродел»

Информация обо всех зимних развлечениях в Подмосковье представлена в приложении «Добродел», передает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Так, в разделе «Туризм» можно найти расписание ледовых шоу, сведения о местах и времени проведения лыжных гонок, зимних фестивалей, мероприятий в подмосковных парках.

Помимо этого, в приложении доступны уже построенные маршруты на любой вкус — это и экскурсии, и гастрономические туры, и поездки по местам народных промыслов, и спортивные маршруты.

Кроме того, пользователи могут найти информацию о лучших отелях, ресторанах, достопримечательностях и местах для прогулок в Подмосковье.