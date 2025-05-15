Информационные рейды продолжаются на железнодорожных переходах Подольска

Информационные рейды продолжаются на железнодорожной станции Подольска. Профилактическое мероприятие прошло на железнодорожном переходе между улицами Ульяновых и Лобачева.

В мероприятии приняли участие сотрудники администрации и представители комиссии по делам несовершеннолетних.

В ходе акции пассажирам раздали более 50 информационных листовок. Также были проведены разъяснительные беседы о необходимости соблюдения правил безопасности на железной дороге.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об активном строительстве новых переходов через железнодорожные пути в округах.