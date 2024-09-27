Иномарка опрокинулась и придавила вылетевшего из нее водителя в Подмосковье

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пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

Фото: [пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»]

Работники 220-й пожарно-спасательной части ликвидировали последствия ДПТ в Кашире, сообщила пресс-служба ведомства.

Авария случилась сегодня. Столкнулись две легковушки, одна из которых в результате перевернулась и придавила вылетевшего из нее водителя.

Мужчину 1978 года рождения освободили из-под машины и передали бригаде экстренной медицинской помощи. Пострадавшего срочно доставили в больницу.

Второй участник ДТП самостоятельно выбрался из автомобиля, его осмотрели медики, но от госпитализации он отказался.

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