Иномарка опрокинулась и придавила вылетевшего из нее водителя в Подмосковье
Фото: [пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Работники 220-й пожарно-спасательной части ликвидировали последствия ДПТ в Кашире, сообщила пресс-служба ведомства.
Авария случилась сегодня. Столкнулись две легковушки, одна из которых в результате перевернулась и придавила вылетевшего из нее водителя.
Мужчину 1978 года рождения освободили из-под машины и передали бригаде экстренной медицинской помощи. Пострадавшего срочно доставили в больницу.
Второй участник ДТП самостоятельно выбрался из автомобиля, его осмотрели медики, но от госпитализации он отказался.