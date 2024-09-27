Иномарка опрокинулась и придавила вылетевшего из нее водителя в Подмосковье

Авария случилась сегодня. Столкнулись две легковушки, одна из которых в результате перевернулась и придавила вылетевшего из нее водителя.

Мужчину 1978 года рождения освободили из-под машины и передали бригаде экстренной медицинской помощи. Пострадавшего срочно доставили в больницу.

Второй участник ДТП самостоятельно выбрался из автомобиля, его осмотрели медики, но от госпитализации он отказался.