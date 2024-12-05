Иностранца, который в Балашихе зарезал знакомую из-за денежного долга, приговорили к 14 годам колонии

Уроженца Таджикистана в возрасте 59 лет, который в Балашихе зарезал свою знакомую из-за денежного долга, приговорили к 14 годам колонии, передает Прокуратура Московской области.

Преступление было совершено в октябре 2022 года. Житель Балашихи сообщил, что пропала его 25-летняя дочь. В ходе расследования выяснилось, что у девушки был денежный долг перед знакомым, который проживал в микрорайоне Салтыковка.

В ходе осмотра места жительства мужчины были найдены следы крови пропавшей, а через некоторое время и ее труп. Было установлено, что потерпевшая и ее знакомый поссорились. В ходе ссоры мужчина нанес девушке не менее 33 ударов колюще-режущим предметом. В результате та скончалась на месте, и злоумышленник скрыл тело жертвы в грунте.

Суд приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.