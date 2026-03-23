Истринская больница получила новый УЗИ-аппарат экспертного класса

«Чреспищеводный датчик мы используем для исследования ушка левого предсердия, чтобы исключить тромбоз перед восстановлением ритма, а также при подозрении на инфекционный эндокардит. Кроме того, он незаменим для обследования пациентов с протезированными клапанами: трансторакально механические клапаны визуализируются плохо, а через пищеводный датчик мы хорошо видим и сам клапан, и его функцию», - отметил заведующий терапевтическим отделением №1 Давид Агабабян.