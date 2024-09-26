ИТ-отрасль Подмосковья усилили на 2,4 тысячи специалистов

Отрасль информационных технологий в Подмосковье усилили почти на две с половиной тысячи специалистов. Добиться этого удалось благодаря грантовой поддержке ООО «ВымпелКом-Информационные технологии» со стороны Правительства Московской области.

Как отметили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, это стало рекордом для областной программы поддержки.

Указанная компания занимается разработкой программного обеспечения, интеграцией корпоративных систем, тестированием и обеспечением безопасности приложений.

В этом году компании могут подать заявки на получение ИТ-грантов от регионального правительства до 20 ноября. Программа поддержки продолжит реализацию и в следующем году.