Итоги эксперимента по цифровой маркировке полимерных труб представили на Климовском трубном заводе

Итоги эксперимента по цифровой маркировке полимерных труб и сырья для их изготовления представили на Климовском трубном заводе в Подольском округе. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

Участниками мероприятия стали представители Минпромторга России и оператора системы маркировки «Честный знак».

Технологию продемонстрировали на линии по выпуску труб типа «Мультипайп». Так, на изделие был нанесен уникальный код «Честного знака». Благодаря этому коду можно узнать всю историю создания изделия.

Ранее в Подмосковье запустили новый кабельный завод. Предприятие открыли в Воскресенске. В запуске принял участие губернатор Андрей Воробьев.