Итоги конкурса «Волонтер года» подвели в Подмосковье
Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]
Итоги конкурса «Волонтер года» подвели в Подмосковье, передает Министерство информации и молодежной политики Московской области. Победителей наградили в молодежном центре «Импульс» в Мытищах.
«В этом году мы решили сделать это мероприятие областным, чтобы как можно больше ребят смогли рассказать о своих достижениях и показать себя. Было подано более двухсот заявок, это рекорд конкурса, принимали участие все городские округа Подмосковья», — рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе.
В церемонии награждения приняли участие полтысячи активистов движения «Волонтеры Подмосковья» со всего региона. Дипломы и памятные призы получили 28 активистов в 12 номинациях.
В число победителей вошли руководитель «Добро.Центра» Ксения Карасева, которую признали «Наставником года», Вячеслав Федоров, который получил награду в номинации «Многолетний вклад» за проект «Социальная правовая помощь ЩИТ — технология добра», Александр Шаповалов, ставший «Волонтером года».
В рамках торжественного мероприятия выступили активисты молодежных творческих объединений. Особенно яркими стали выступления артистов Школы танцев Аллы Духовой «ТОДЭС».