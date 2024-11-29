Итоги конкурса «Волонтер года» подвели в Подмосковье

«В этом году мы решили сделать это мероприятие областным, чтобы как можно больше ребят смогли рассказать о своих достижениях и показать себя. Было подано более двухсот заявок, это рекорд конкурса, принимали участие все городские округа Подмосковья», — рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе.