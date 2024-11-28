Итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» за год подвели в Подмосковье. Как отметили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, регион выполнил все цели, поставленные на год.

Экономический эффект от реализации нацпроекта на областных предприятиях уже превысил девять миллиардов рублей, рассказала зампред областного правительства — глава министерства Екатерина Зиновьева в рамках пленарного заседания на форуме «Производительность труда и наставничество», который проходит на базе Мастерской управления «Сенеж».

По словам Зиновьевой, Подмосковье присоединилось к нацпроекту в 2019 году. За это время в нем приняли участие 280 промышленных предприятий, в том числе 50 компаний, которые реализуют проекты, нацеленные на обеспечение техсуверенитета России. В следующем году к нацпроекту планируют присоединиться еще 25 предприятий.

Мероприятия нацпроекта по производительности труда продолжатся и будут расширены в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».