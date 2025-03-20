Итоги регионального этапа конкурса игрушек-кормушек подвели в Подмосковье

В Подмосковье были подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса игрушек-кормушек «Эколята — друзья пернатых». О результатах рассказали в Министерстве образования Московской области.

За победу в мероприятии боролись более 2,2 тыс. воспитанников детсадов, а также школьников. Наиболее активными участниками стали ребята из Клина, Раменского, Богородского округа и Люберец.

В рамках конкурса участники смастерили порядка 400 кормушек, а также узнали, как поддерживать птиц в зимний период. Ребятам рассказали, чем лучше подкармливать пернатых и где устанавливать кормушки.

Полный список победителей представлен здесь. Их работы будут представлять Подмосковье на федеральном этапе конкурса.

Ранее сообщалось, что в области в акции «Покорми птиц» приняли участие свыше 135 тыс. человек. Жители развесили более 19 тыс. кормушек для пернатых.