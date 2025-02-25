Более 135 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в акции «Покорми птиц»

В Министерстве экологии и природопользования Московской области подвели итоги ежегодной акции «Покорми птиц». В этом году в ней поучаствовали более 135 тыс. жителей региона.

В рамках акции в округах области устанавливали кормушки для зимующих в Подмосковье птиц. В общей сложности было установлено свыше 19,4 тыс. кормушек. Лидером стал Щелково, где 12 тыс. человек развесили более 1,7 тыс. кормушек.

Также в рамках акции были организованы тематические конкурсы и мастер-классы, жителям рассказывали, почему важно помогать пернатым в зимний период.

В целом в акции с 2023-го по 2024 год поучаствовали порядка 185 тыс. жителей. В округах развесили свыше 36 тыс. кормушек.

Ранее в Минэкологии области рассказали, что в регионе уже начали гнездиться некоторые виды птиц. В связи с этим жителей призвали не трогать слетков.