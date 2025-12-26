Январский график приема жителей в приемной правительства утвердили в Подмосковье

В Подмосковье был утвержден график приема жителей в приемной правительства Московской области на январь 2026 года. Кроме того, в регионе утвердили графики приема граждан в общественных приемных исполнительных органов области и приема адвокатами областной коллегии адвокатов.

К примеру, 13 января с 15:00 прием будет вести министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева, а 28 января с 10:00 — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Адвокаты областной коллегии адвокатов будут принимать обращения с 10:00 до 14:00 12, 13, 19, 20, 26 и 27 января.