Юбилей проекта «Активное долголетие» отметили в Подмосковье

Юбилей губернаторского проекта «Активное долголетие» отметили в Подмосковье, сообщили в Министерстве социального развития Московской области. Сегодня программе исполнилось пять лет.

В честь пятилетия проекта в регионе провели праздничное мероприятие «Живем ярко». В нем приняли участие более тысячи человек — участников программы.

Всего с момента запуска проекта в регионе к нему присоединились 355 тысяч жителей. В регионе работает почти 70 клубов программы, в которых проводится свыше 30 видов активностей.