Юбилей проекта «Активное долголетие» отметили в Подмосковье
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Юбилей губернаторского проекта «Активное долголетие» отметили в Подмосковье, сообщили в Министерстве социального развития Московской области. Сегодня программе исполнилось пять лет.
В честь пятилетия проекта в регионе провели праздничное мероприятие «Живем ярко». В нем приняли участие более тысячи человек — участников программы.
Всего с момента запуска проекта в регионе к нему присоединились 355 тысяч жителей. В регионе работает почти 70 клубов программы, в которых проводится свыше 30 видов активностей.
«Участники проекта являются для нас примером, который каждый день доказывает всем, что никогда не поздно встать на сап, выучить новый язык или полетать на параплане», - отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.