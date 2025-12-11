Юбилейный благотворительный концерт Дениса Майданова пройдет в феврале

17 февраля 2026 года в Государственном Кремлевском дворце состоится юбилейный благотворительный концерт Дениса Майданова, приуроченный к его 50-летию.

Проект реализуется при содействии Правительства Москвы, Правительства Московской области, банка «ПСБ», информационного агентства ТАСС, Русской Медиагруппы, телекомпании НТВ, концертного оператора «Кассир.ру», медиахолдинга «МАЕР» и Фонда «Защитники Отечества».

Средства, собранные с продажи билетов и пожертвований будут перечислены на счет фонда «Защитники Отечества» для поддержки участников специальной военной операции.

На концерте прозвучат лучшие музыкальные композиции артиста, созданные за 35 лет его творческой деятельности. Его придут поздравить именитые артисты, в том числе Николай Расторгуев, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Николай Басков и другие.

Телевизионный показ концерта запланирован на 23 февраля 2026 года на телеканале НТВ. В ходе него будет продолжен благотворительный сбор на расчетный счет банка ПСБ, который является генеральным спонсором концерта.