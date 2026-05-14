Юбилейный турнир «Лига будущих чемпионов» объединил три поколения любителей гольфа в Дмитрове

13 мая прошел X турнир по гольфу среди школьных команд «Лига будущих чемпионов». Мероприятие состоялось в рамках федеральной программы «Спорт России», сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Турнир объединил сразу три поколения участников: юных спортсменов из школьных команд Подмосковья, активных пенсионеров — участников программы «Активное долголетие» — и более 70 педагогов и наставников.

Соревнования получились насыщенными и разнообразными. В программе были предусмотрены состязания среди школьных команд, межклубное соревнование среди участников программы «Активное долголетие», а также практический мастер‐класс для педагогов.

По итогам напряженной борьбы весь пьедестал почета заняли спортсмены из Дмитровского муниципального округа. Победу праздновали представители Деденевской СОШ, серебро досталось команде Медвежье‐Озерской школы № 19, а бронзовые медали завоевали юные гольфисты из Рогачевской СОШ. Среди тренеров лучшим признан Артем Ефименко из Деденевской СОШ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил победителей Школьной лиги Подмосковья.