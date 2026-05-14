9May

Юбилейный турнир «Лига будущих чемпионов» объединил три поколения любителей гольфа в Дмитрове

Юбилейный турнир «Лига будущих чемпионов» прошел в Дмитрове

Официально

Фото: [Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта МО]

13 мая прошел X турнир по гольфу среди школьных команд «Лига будущих чемпионов». Мероприятие состоялось в рамках федеральной программы «Спорт России», сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Турнир объединил сразу три поколения участников: юных спортсменов из школьных команд Подмосковья, активных пенсионеров — участников программы «Активное долголетие» — и более 70 педагогов и наставников.

Соревнования получились насыщенными и разнообразными. В программе были предусмотрены состязания среди школьных команд, межклубное соревнование среди участников программы «Активное долголетие», а также практический мастер‐класс для педагогов.

По итогам напряженной борьбы весь пьедестал почета заняли спортсмены из Дмитровского муниципального округа. Победу праздновали представители Деденевской СОШ, серебро досталось команде Медвежье‐Озерской школы № 19, а бронзовые медали завоевали юные гольфисты из Рогачевской СОШ. Среди тренеров лучшим признан Артем Ефименко из Деденевской СОШ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил победителей Школьной лиги Подмосковья.

Актуально
Дмитров
Министерство физической культуры и спорта Московской области