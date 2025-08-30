Юные жители округа получили первые паспорта из рук главы Химок

В Химках прошла торжественная церемония вручения первых паспортов юным жителям города. Мероприятие состоялось в обновленных помещениях галереи, где недавно завершились ремонтные работы, как сообщили в Администрации городского округа.

Глава Химок Елена Землякова и заместитель председателя Совета депутатов Руслан Шаипов торжественно вручили документы девяти подросткам в обновленной картинной галерее им. Горшина. Во время мероприятия представители власти рассказали молодым горожанам о значении паспорта как документа, подтверждающего принадлежность к российскому государству.

Особое внимание уделили разъяснению основных положений Конституции РФ, закрепляющих права и обязанности граждан. Торжественное вручение паспортов стало традиционным мероприятием для Подмосковья. Желающие принять участие в подобных церемониях могут обращаться в МФЦ.

Ранее первые паспорта вручили юным жителям Талдомского городского округа.