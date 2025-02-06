К 16 годам колонии приговорили жителя Волоколамска, убившего двоих пенсионеров в 2021 году

Жителя Волоколамска в возрасте 73 лет приговорили к 16 годам колонии за убийство супружеской пары пенсионеров в 2021 году. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, мужчина, освободившись из мест лишения свободы, решил вернуть деньги и ценности, которые он получил в результате ранее совершенных преступлений. Для этого он вместе со знакомым отправился к одному из гаражей города, где, предположительно, находились денежные средства и ценности.

Чтобы получить ключи от гаража, мужчина под выдуманным предлогом позвал на место председателя гаражного кооператива. Когда потерпевший прибыл на место, злоумышленники напали на него, ударили по голове монтировкой, затащили в подсобку, связали и начали требовать ключи.

Когда выяснилось, что ключей у потерпевшего нет, злоумышленники отправились к нему домой. Там они напали на его жену и связали ее. Обнаружив, что ключей нет и в доме, мужчины вернулись за председателем и перевезли его к супруге. После этого злоумышленники убили пару. Председателя более 50 раз ударили топорами, а его жену избили и задушили.

Мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима. Кроме того, его обязали возместить ущерб в размере 3,3 млн руб. Уголовное дело в отношении соучастника подсудимого было прекращено в связи с его смертью.