К 18 годам колонии приговорили мужчину, застрелившего человека из арбалета в Долгопрудном

В Долгопрудном вынесли приговор мужчине, который застрелил незнакомца из арбалета. Злоумышленника приговорили к 18 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год, передает прокуратура Московской области.

Преступление было совершено в конце 2020 года. Мужчина опубликовал в сети объявление о продаже автомобиля. Когда появился покупатель, злоумышленник под предлогом забрать шины отвез его в гаражи в Долгопрудном. Там он дважды выстрелил в потерпевшего из арбалета и нанес множественные удары молотком по голове. В результате покупатель скончался на месте.

Совершив убийство, подсудимый похитил телефоны и личные вещи жертвы. Затем он переместил тело в подвал гаража, присыпал керамзитом и прикрепил к полу резиновое покрытие. Раскрыть преступление удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения.

