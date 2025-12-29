В Люберцах взяли на контроль дело о тройном убийстве

По данным ведомства, днем 27 декабря 2025 года она находилась с двумя знакомыми мужчинами и женщиной в квартире на улице Первомайской в поселке Октябрьский. В ходе конфликта с помощью легковоспламеняющейся жидкости женщина подожгла постельные принадлежности и свои вещи, а после вышла, заперев входную дверь на ключ с внешней стороны. В результате три человека, которые остались в квартире, погибли. Обвиняемой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 февраля 2026 года включительно.

