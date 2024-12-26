К 4 годам колонии приговорили мужчин, которые напали на свадебный микроавтобус в Щелково

К четырем годам колонии приговорили троих мужчин, которые с оружием напали на свадебный микроавтобус в Щелково. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Преступление было совершено в конце августа этого года. Мужчины спровоцировали конфликт с пассажирами микроавтобуса и остановили его. После этого, вооружившись пистолетом и ножом, они начали угрожать пассажирам и разбили в транспортном средстве стекло. Осколками были ранены пассажиры, в том числе двое детей.

Приговор огласил Щелковский городской суд. Отбывать наказание мужчины будут в исправительной колонии общего режима.