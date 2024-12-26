К 7 годам колонии приговорили пенсионера за хранение взрывчатки в Подмосковье
Фото: [Прокуратура МО]
К семи годам колонии приговорили 64-летнего жителя Подмосковья за незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ, передает Прокуратура Московской области.
По данным ведомства, в мессенджере мужчине поступило сообщение с указанием места, где находится тайник со взрывчаткой. Пенсионер приехал в нужную локацию, нашел там пакет со взрывчаткой и взрывным устройством и отвез их в арендованное жилье.
Незаконная деятельность гражданина была пресечена. Правоохранители нашли и изъяли взрывчатку. Суд приговорил пенсионера к семи годам в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере трехсот тысяч рублей.