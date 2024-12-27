К 9 годам колонии приговорили мужчину за попытку сбыта наркотиков в Котельниках

В регионе вынесли приговор мужчине, который собирался сбыть синтетические наркотические вещества на территории Котельников, передает Прокуратура Московской области.

По информации ведомства, злоумышленник действовал вместе с несколькими сообщниками. Противозаконную деятельность группы пресекли в августе уходящего года.

Суд назначил мужчине наказание в виде девяти лет лишения свободы. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

На соучастников мужчины также завели уголовное дело. Оно было выделено в отдельное производство.