К двум годам колонии-поселения приговорили альфонса в Домодедово за обман девушек
В Домодедово вынесли приговор мошеннику, который выманивал у девушек деньги
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В Домодедово вынесли приговор мошеннику, который знакомился с девушками, чтобы выманить у них деньги. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.
По данным ведомства, 26-летний Арсений Ким с осени 2023 года по лето 2024-го заводил романтические отношения с девушками, а затем обращался к ним с просьбой взять на себя кредит. Деньги мужчине требовались для приобретения техники. Также злоумышленник просил у возлюбленных деньги в долг или гаджеты во временное пользование.
Одной из девушек аферист обещал вместе выплачивать кредиты, другой — купить билеты за границу. Несмотря на обещания, мужчина не вернул ни одной пассии деньги и технику, объясняя все проблемами со здоровьем и финансовыми сложностями. Впоследствии злоумышленник полностью прекращал общение.
В результате от действий мошенника пострадали четыре девушки. Общая сумма причиненного им ущерба составила более 350 тысяч рублей. Мужчину приговорили к двум годам колонии-поселения.