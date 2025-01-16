К двум годам колонии-поселения приговорили альфонса в Домодедово за обман девушек

В Домодедово вынесли приговор мошеннику, который знакомился с девушками, чтобы выманить у них деньги. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, 26-летний Арсений Ким с осени 2023 года по лето 2024-го заводил романтические отношения с девушками, а затем обращался к ним с просьбой взять на себя кредит. Деньги мужчине требовались для приобретения техники. Также злоумышленник просил у возлюбленных деньги в долг или гаджеты во временное пользование.

Одной из девушек аферист обещал вместе выплачивать кредиты, другой — купить билеты за границу. Несмотря на обещания, мужчина не вернул ни одной пассии деньги и технику, объясняя все проблемами со здоровьем и финансовыми сложностями. Впоследствии злоумышленник полностью прекращал общение.

В результате от действий мошенника пострадали четыре девушки. Общая сумма причиненного им ущерба составила более 350 тысяч рублей. Мужчину приговорили к двум годам колонии-поселения.