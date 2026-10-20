В Долгопрудном возбудили дело по факту смертельного ДТП

По факту смертельного ДТП в Долгопрудном было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, 19 октября 2026 года водитель автомобиля марки «Мерседес-Бенц» передвигался по автодороге в направлении улицы Восточная в Долгопрудном, совершил наезд на несовершеннолетнюю 2012 года рождения, которая передвигалась на самокате. В результате аварии девушка скончалась на месте происшествия.

Прокуратура города Долгопрудного взяла на контроль ход расследования уголовного дела и установление всех обстоятельств ДТП, водитель грузового автомобиля задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.