Стал известен следующий соперник сборной России по футболу

Сборная России сыграет с Узбекистаном в Ташкенте 12 ноября

Культура и спорт

Фото: [пресс-служба сборной России по футболу]

Пресс-служба сборной России по футболу сообщила о том, что Российский футбольный союз договорился о проведении товарищеского матча со сборной Узбекистана 12 ноября.

Матч пройдет в Ташкенте, о времени его начала будет сообщено дополнительно.

Узбекскую команду тренирует знаменитый в прошлом итальянский защитник Фабио Каннаваро. Летом сборная Узбекистана впервые в своей истории сыграла на чемпионате мира. Там ее соперниками на групповом этапе стали сборные Португалии, Колумбии и ДР Конго. Сборная Узбекистана проиграла все три матча с общим счетом 2-11, а автором обоих голов стали футболисты, ранее выступавшие в РПЛ, — Аббосбек Файзуллаев и Эльдор Шомуродов.

Сборная России после отстранения в 2022 года ФИФА и УЕФА проводит только товарищеские матчи. В последний слот для сборных российская команда обыграла Иран (2:0), Намибию (6:0) и сыграла вничью с Нигерией (3:3).

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