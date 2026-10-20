Стало известно о госпитализации дочери Аркадия Райкина

Екатерина Райкина, народная артистка России и дочь знаменитого Аркадия Райкина, была экстренно госпитализирована в начале октября, сообщает «Кино Mail» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

По информации источника, 88-летнюю актрису доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии. Врачи подозревают у нее острое кишечное кровотечение.

Отмечается, что из-за сильной слабости Райкина почти не передвигается самостоятельно и вынуждена соблюдать постельный режим. Медики проводят интенсивную терапию: они пытаются стабилизировать состояние актрисы и справиться с последствиями предполагаемой кровопотери. О прогнозах пока не сообщается.

Екатерина Райкина родилась 15 апреля 1938 года в Ленинграде. Она окончила Щукинское училище и почти полвека служила в Театре имени Вахтангова. За годы работы она исполнила множество ролей, среди которых Зелима в «Принцессе Турандот», Софья в «Дамах и гусарах», Золушка в одноименной постановке. Также зрители помнят ее по роли в фильме «Благочестивая Марта».

Ранее дочь актрисы Лидии Феодосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии матери после госпитализации.