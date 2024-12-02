К концу года по программе «Чистая вода» качественным водоснабжением обеспечат 123 тысячи жителей Подмосковья

К концу этого года в рамках программы «Чистая вода» качественным водоснабжением обеспечат 123 тысячи жителей Подмосковья, передает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В этом году по программе построили и реконструировали четыре станции водоочистки в Талдоме и Мытищах. Таким образом, качественную воду получили 27 тысяч жителей.

Также близится к завершению строительство еще 13 таких объектов мощностью от 1200 до 20 000 кубометров в сутки. Их ввод позволит обеспечить чистой питьевой водой 97 тысяч человек.

В целом по программе в регионе с 2019 года построили и реконструировали полторы сотни объектов в 32 муниципалитетах. Качественной водой были обеспечены порядка 480 тысяч жителей.